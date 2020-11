“Indiana Jones 5” | inizieranno le riprese nel 2021?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) Un franchise che negli anni ha fruttato quasi due miliardi di dollari al botteghino. Consapevole di quanto i fan amino la saga, dopo il quarto e discusso capitoloe il Regno del Teschio di Cristallo“, Steven Spielberg, inizialmente alla regia di5“, prometteva grandi cose per il quinto capitolo. Il film ha attraversato quattro date di uscita, originariamente sarebbe dovuto uscire nei cinema a luglio del 2019, adesso secondo fonti del sito “The Disinsider“, la Disney ha prenotato i celebri set dei Pinewood Studios di Londra per Indy 5 a partire dall’agosto, in vista di un’auspicabile uscita nel luglio 2022.e il Regno del Teschio di Cristallo“ – © tutti i diritti riservati...