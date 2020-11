Grande Fratello Vip 5: Patrizia De Blanck contro Stefania Orlando (video) La replica del marito Simone Gianlorenzi (Di giovedì 19 novembre 2020) Nelle scorse ore, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, Patrizia De Blanck è tornata a (s)parlare di Stefania Orlando, rea, a suo dire, di essere la principale responsabile della sua nomination contro Francesco Oppini. Secondo la Contessa, con la showgirl, ci sarebbe stato un accordo segreto a non nominarsi. Patto rotto dall’ex moglie di Andrea Roncato che, assieme a Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò, hanno spedito la nobildonna al televoto. Grande Fratello Vip, la camera di Patrizia De Blanck fa ancora discutere: “Una puzza sempre più insistente…” (video) La De Blanck, a distanza di giorni, sembra non aver digerito il voto della ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 19 novembre 2020) Nelle scorse ore, all’interno della casa del ‘Vip 5’,Deè tornata a (s)parlare di, rea, a suo dire, di essere la principale responsabile della sua nominationFrancesco Oppini. Secondo la Contessa, con la showgirl, ci sarebbe stato un accordo segreto a non nominarsi. Patto rotto dall’ex moglie di Andrea Roncato che, assieme a Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò, hanno spedito la nobildonna al televoto.Vip, la camera diDefa ancora discutere: “Una puzza sempre più insistente…” () La De, a distanza di giorni, sembra non aver digerito il voto della ...

