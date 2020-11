GF Vip, Giulia Salemi ha avuto un tumore: il racconto doloroso (Di giovedì 19 novembre 2020) Ormai Giulia Salemi sembra essersi ambientata nella Casa del Grande Fratello ed ha stretto ottimi rapporti con tutti. L’influencer in particolare è amica di lunga data di Tommaso Zorzi e, complice la loro confidenza, è accaduto che dettagli sulla vita fossero raccontati agli altri coinquilini. Ultimamente pare che all’interno della Casa sia riemerso anche un ricordo difficile del passato, ovvero quello del tumore che colpì la ragazza da bambina, e del quale porta ancora i segni sul corpo. La Salemi, tempo fa, aveva raccontato dell’esperienza che aveva vissuto da piccola in un’intervista a Fanpage, raccontando delle conseguenze della malattia sul suo corpo e sulla sua vita. Il tumore: una cicatrice a croce sul seno Quando era piccola, Giulia Salemi aveva ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Ormaisembra essersi ambientata nella Casa del Grande Fratello ed ha stretto ottimi rapporti con tutti. L’influencer in particolare è amica di lunga data di Tommaso Zorzi e, complice la loro confidenza, è accaduto che dettagli sulla vita fossero raccontati agli altri coinquilini. Ultimamente pare che all’interno della Casa sia riemerso anche un ricordo difficile del passato, ovvero quello delche colpì la ragazza da bambina, e del quale porta ancora i segni sul corpo. La, tempo fa, aveva raccontato dell’esperienza che aveva vissuto da piccola in un’intervista a Fanpage, raccontando delle conseguenze della malattia sul suo corpo e sulla sua vita. Il: una cicatrice a croce sul seno Quando era piccola,aveva ...

