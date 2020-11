Diritto all’aborto violato: non solo Polonia (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono settimane che in Polonia le donne, e non solo, protestano per rivendicare il loro Diritto all’aborto. E la condanna per la recente sentenza della corte costituzionale polacca è arrivata anche dalla Comunità Europea. Nulla invece si è sentito contro l’omelia del 27 ottobre del parroco di Macerata, che ha definito l’aborto peggiore della pedofilia. Leggi su periodicodaily (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono settimane che inle donne, e non, protestano per rivendicare il loro. E la condanna per la recente sentenza della corte costituzionale polacca è arrivata anche dalla Comunità Europea. Nulla invece si è sentito contro l’omelia del 27 ottobre del parroco di Macerata, che ha definito l’aborto peggiore della pedofilia.

