Claudia Ruggeri | animo di bambina in un corpo di donna | FOTO

Leggi su viagginews

(Di giovedì 19 novembre 2020) Followers in delirio per la splendida. La showgirl di Mediaset incanta con le sue curve e con il suo sorriso. Non sono in tantissime a potere essere come. La 37enne romana è come un buco nero: intrappola il tempo ed esercita una forza di gravità dalla quale non si può resistere. L'articolodiin undiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com