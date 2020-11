Catania-Vibonese | incredibile al 92? | l’allenatore ruba la palla al giocatore avversario VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 novembre 2020)cosa succede nel finale di, recupero del girone C della Serie C 2020/2021. I padroni di casa sono in vantaggio per 2-1, gli ospiti premono e provano in tutti i modi a trovare la rete del 2-2 ma in una azione di riconquistaetneo, Giuseppe Raffaele, entra in campo come se fosse un, stoppa l’ndogli laper evitare una ripartenza. Ovviamente arriva l’espulsione: in alto il. SportFace.