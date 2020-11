AEW Dynamite report (18/11/20) (Di giovedì 19 novembre 2020) In questa puntata di AEW Dynamite torna a combattere Pac! Cody e Allin sfidano Cage e Starks. AEW Dynamite primo match La puntata odierna di AEW Dynamite si apre con il tag team match annunciato la scorsa settimana: i campioni in carica, gli Young Bucks affrontano i debuttanti Top Flight. Il match è intenso e combattuto con un ritmo veloce, i nuovi arrivati riescono anche a impensierire i campioni di coppia, ma alla fine vengono battuti. Gli Young Bucks si confermano il miglior tag team presente in AEW. Sabian vs Cassidy Kip Sabian affronta Orange Cassidy. Il match dura pochi minuti e dopo la vittoria di Cassidy l’attacco di Miro è brutale. L’arrivo dei Best Friends riesce a mettere in fuga l’aggressore ma Orange Cassidy fatica a rimettersi in piedi. Una notte da leoni versione AEW Ci viene mostrato un segmento in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) In questa puntata di AEWtorna a combattere Pac! Cody e Allin sfidano Cage e Starks. AEWprimo match La puntata odierna di AEWsi apre con il tag team match annunciato la scorsa settimana: i campioni in carica, gli Young Bucks affrontano i debuttanti Top Flight. Il match è intenso e combattuto con un ritmo veloce, i nuovi arrivati riescono anche a impensierire i campioni di coppia, ma alla fine vengono battuti. Gli Young Bucks si confermano il miglior tag team presente in AEW. Sabian vs Cassidy Kip Sabian affronta Orange Cassidy. Il match dura pochi minuti e dopo la vittoria di Cassidy l’attacco di Miro è brutale. L’arrivo dei Best Friends riesce a mettere in fuga l’aggressore ma Orange Cassidy fatica a rimettersi in piedi. Una notte da leoni versione AEW Ci viene mostrato un segmento in ...

