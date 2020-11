Snam - Via libera al self-service col portale iovadoametano it

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il sito.it, il nuovodi riferimento per la mobilità a gas naturale in Italia, è online. La piattaforma, realizzata dallacon l'approvazione dei vari ministeri e in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, contiene anche tutte le informazioni per effettuare un rifornimento di metano in autonomia.Viaal. Il, oltre a fornire le notizie sul mondo della mobilità a Cng e biometano, fornisce agli utenti tutte le indicazioni necessarie per fare il "pieno" autonomamente e in sicurezza, andando a uniformare il contesto nazionale a quello europeo, in linea con il decreto legislativo 257/2016. Per fare ciò è obbligatorio registrarsi sul sito, dove sono disponibili ...