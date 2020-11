Si può fare la spesa in due? La risposta del Governo (Di mercoledì 18 novembre 2020) fare la spesa in due, accompagnati da un membro della famiglia, si può o è vietato? Cosa prevede il nuovo DPCM e quali sono le regole in vigore? Facciamo chiarezza: si può fare la spesa in due, al supermercato e negli altri negozi in funzione. Chi va a fare la spesa in due non rischia nessuna sanzione, a meno che le ordinanze regionali non impongano il divieto (è il caso dell’Emilia Romagna). Ad ogni modo, per evitare assembramenti e code interminabili, è sempre consigliabile recarsi al supermercato una persona alla volta, salvo che non sia indispensabile essere accompagnati. Ecco le misure in vigore. (Continua..) Si può fare la spesa in due: regole per zona gialla, arancione e ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 18 novembre 2020)lain, accompagnati da un membro della famiglia, si può o è vietato? Cosa prevede il nuovo DPCM e quali sono le regole in vigore? Facciamo chiarezza: si puòlain, al supermercato e negli altri negozi in funzione. Chi va alainnon rischia nessuna sanzione, a meno che le ordinanze regionali non impongano il divieto (è il caso dell’Emilia Romagna). Ad ogni modo, per evitare assembramenti e code interminabili, è sempre consigliabile recarsi al supermercato una persona alla volta, salvo che non sia indispensabile essere accompagnati. Ecco le misure in vigore. (Continua..) Si puòlain: regole per zona gialla, arancione e ...

matteosalvinimi : #Salvini: Un medico chiede di fare il Natale via Skype e comprare i regali solo su Internet??? Se li faccia lui! Tu… - AzzolinaLucia : Sono felice di informarvi che da oggi si può fare didattica a distanza senza consumare il traffico dati dei propri… - ricpuglisi : Abbiamo -per la seconda ondata del #COVID19- una stima della percentuale di decessi che sono avvenuti in una RSA?… - TechDataItalia : Com'è cambiato il ruolo del distributore nel canale ICT? Che cosa significa fare ecosistema? @VinceBocchi spiega… - popoloZeta : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Un medico chiede di fare il Natale via Skype e comprare i regali solo su Internet??? Se li faccia lui! Tutel… -

Ultime Notizie dalla rete : può fare Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it