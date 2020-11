"Quella sera, a Roma...". Selvaggia Roma una mitomane? Parole pesantissime: ecco chi la smaschera (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il caso dei messaggi di cui parla da giorni Selvaggia Roma, messaggi che le avrebbe spedito Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, agita la casa del Grande Fratello Vip. Ma i boatos arrivano anche all'esterno del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ovviamente. Per esempio arrivano fino a Giorgia Migliorati Novello, fidanzata di Enock, che intervistata da Chi si sfoga contro Selvaggia Roma: "Lei è solo in cerca di popolarità. Prima di fidanzarci io e Enock eravamo amici. Quindi sapevo che lui conosceva Selvaggia e che c'era stato uno scambio di messaggi", sottolinea. E ancora, ha parlato della chiacchierata serata a Roma in cui i due protagonisti del reality si sarebbero baciati: "Enock mi ha detto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il caso dei messaggi di cui parla da giorni, messaggi che le avrebbe spedito Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, agita la casa del Grande Fratello Vip. Ma i boatos arrivano anche all'esterno del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ovviamente. Per esempio arrivano fino a Giorgia Migliorati Novello, fidanzata di Enock, che intervistata da Chi si sfoga contro: "Lei è solo in cerca di popolarità. Prima di fidanzarci io e Enock eravamo amici. Quindi sapevo che lui conoscevae che c'era stato uno scambio di messaggi", sottolinea. E ancora, ha parlato della chiacchieratata ain cui i due protagonisti del reality si sarebbero baciati: "Enock mi ha detto ...

