Ma possiamo andare in vacanza adesso? Viaggi e controsensi nel lockdown

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Pensare in questi giorni a una vacanza può sembrare davvero paradossale per certi aspetti. Ma ci siamo chiesti, se volessimo farlo, potremmo? E se si dove potremmo andare? Nonostante la raccomandazione della Farnesina a tutti i connazionali che «di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie», un divieto formale non esiste. Il Ministero degli Esteri ha suddiviso i Paesi di destinazione in 6 elenchi, ognuno dei quali presenta una situazione diversa in merito ai viaggi.