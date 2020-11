Lombardia e Piemonte da zone rosse a arancioni. Ma non subito (Di mercoledì 18 novembre 2020) In queste ore il quadro politico è segnato in primis dal confronto fra le varie Regioni ed il governo centrale. Alcuni governatori chiedono la revisione dei parametri, altre spingono per ‘cambiare colore’. E’ il caso di Lombardia e Piemonte, che vedono migliorare i propri dati sanitari dopo le restrizioni del Dpcm del 3 novembre. Il Dpcm 3 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive. In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre, e modificate successivamente con ordinanze del 10 e del 13 novembre, sono ricomprese: nell’Area gialla: Lazio, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Veneto. nell’Area arancione: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria. nell’Area ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 18 novembre 2020) In queste ore il quadro politico è segnato in primis dal confronto fra le varie Regioni ed il governo centrale. Alcuni governatori chiedono la revisione dei parametri, altre spingono per ‘cambiare colore’. E’ il caso di, che vedono migliorare i propri dati sanitari dopo le restrizioni del Dpcm del 3 novembre. Il Dpcm 3 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive. In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre, e modificate successivamente con ordinanze del 10 e del 13 novembre, sono ricomprese: nell’Area gialla: Lazio, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Veneto. nell’Area arancione: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria. nell’Area ...

