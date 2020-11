Liverpool, Salah positivo anche al secondo tampone (Di mercoledì 18 novembre 2020) Mohamed Salah è risultato positivo al Covid-19 anche al secondo tampone effettuato Il Covid-19 non sembra voler lasciare in pace Mohamed Salah. Come riportato dalla Federazione dell’Egitto, infatti, il fuoriclasse del Liverpool è risultato positivo anche al secondo tampone effettuato e resterà quindi ancora in isolamento. Stessa sorte anche per Elneny, centrocampista dell’Arsenal, positivo al Coronavirus anche al secondo tampone e in isolamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Mohamedè risultatoal Covid-19aleffettuato Il Covid-19 non sembra voler lasciare in pace Mohamed. Come riportato dalla Federazione dell’Egitto, infatti, il fuoriclasse delè risultatoaleffettuato e resterà quindi ancora in isolamento. Stessa sorteper Elneny, centrocampista dell’Arsenal,al Coronavirusale in isolamento. Leggi su Calcionews24.com

