L’indagine sui falsi ricoveri in terapia intensiva a Catanzaro è reale | ma la Covid-19 non c’entra

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il 25 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di una presunta notizia pubblicata sul sito dell’agenzia Ansa il 1 ottobre 2020. Si legge: «, scoperta truffa da 10,5 milioni di euro. Indagine Guardia di Finanza in clinica, sequestro beni». L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Come mai i TG del terrore non hanno detto nulla?? Semplice, devono dire solo quello che i dittatori impongono loro di diffondere!!! Sì sì le terapie intensive sono piene…ed io sono babbo natale». Il riferimento è alle notizie riguardanti la crescita della pressione sui reparti die, più in generale, sulla rete ospedaliera per via dell’aumento dei contagi da nuovo ...