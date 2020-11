Liguria, Giovanni Toti: “Vogliamo un Natale con negozi e locali aperti” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Noi faremo di tutto per poter fare un Natale il più normale possibile, ovviamente in sicurezza. Con le nostre città illuminate, le nostre tradizioni e le nostre famiglie. Con i negozi e i locali aperti, con la voglia di vivere a cui non possiamo rinunciare“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, illustrando su Facebook le ipotesi per il futuro della propria regione nel passaggio dalla zona di rischio arancione a quella gialla. “Lo faremo con prudenza e se le condizioni lo consentiranno – ha precisato il governatore ligure -. Ma dobbiamo mettercela tutta specie ora che i numeri di diffusione del covid consentono di coltivare un po’ di speranza. Disegnare scenari apocalittici e togliere anche la speranza non aiuta nessuno“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Noi faremo di tutto per poter fare unil più normale possibile, ovviamente in sicurezza. Con le nostre città illuminate, le nostre tradizioni e le nostre famiglie. Con ie iaperti, con la voglia di vivere a cui non possiamo rinunciare“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, illustrando su Facebook le ipotesi per il futuro della propria regione nel passaggio dalla zona di rischio arancione a quella gialla. “Lo faremo con prudenza e se le condizioni lo consentiranno – ha precisato il governatore ligure -. Ma dobbiamo mettercela tutta specie ora che i numeri di diffusione del covid consentono di coltivare un po’ di speranza. Disegnare scenari apocalittici e togliere anche la speranza non aiuta nessuno“. SportFace.

