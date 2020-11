Lezioni per la "Repubblica della mezza pera" a sessant’anni dalla scomparsa di Luigi Einaudi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il 18 agosto del 1970, Ennio Flaiano raccontò sul Corriere della Sera un insolito siparietto di cui fu involontario protagonista quasi vent’anni prima durante una colazione al Quirinale con l’allora presidente della Repubblica Luigi Einaudi.Scrisse, tra l’altro, Flaiano:«Il maggiordomo recò un enorme vassoio del tipo che i manieristi olandesi e poi napoletani dipingevano due secoli fa: c’era di tutto, eccetto il melone spaccato. E tra quei frutti, delle pere molto grandi. Luigi Einaudi guardò un po’ sorpreso tanta botanica, poi sospirò: “Io – disse - prenderei una pera, ma sono troppo grandi, c’è nessuno che ne vuole dividere una con me?”. Tutti avemmo un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il 18 agosto del 1970, Ennio Flaiano raccontò sul CorriereSera un insolito siparietto di cui fu involontario protagonista quasi vent’anni prima durante una colazione al Quirinale con l’allora presidente.Scrisse, tra l’altro, Flaiano:«Il maggiordomo recò un enorme vassoio del tipo che i manieristi olandesi e poi napoletani dipingevano due secoli fa: c’era di tutto, eccetto il melone spaccato. E tra quei frutti, delle pere molto grandi.guardò un po’ sorpreso tanta botanica, poi sospirò: “Io – disse - prenderei una, ma sono troppo grandi, c’è nessuno che ne vuole dividere una con me?”. Tutti avemmo un ...

