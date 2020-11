La pandemia e la giustizia telematica | una sfida vinta anche per il futuro?

Leggi su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 18 novembre 2020) In questa rubrica vogliamo proporvi approfondimenti e spunti di riflessione sui temi più attuali inerenti la cittadinanza digitale, da sempre obiettivo di ricerca, studio e approfondimento della Rousseau Open Academy. di Carla Giuliano, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e capogruppo della CommissioneLain atto nel nostro Paese ci ha costretti ad accelerare ed incrementare il percorso di digitalizzazione della. I problemi ci sono stati e ci sono. Ma ciò che conta è essere in grado di affrontarli e risolverli. A volte le necessità ci impongono di ricorrere a strumenti che in realtà si rivelano risorse non utilizzate ovvero non sfruttate adeguatamente. Il processo telematico in alcuni casi si è rivelato non solo un’ottima soluzione per affrontare le difficoltà oggettive legate ...