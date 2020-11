Intesa Sp: accordo con Kyriba per potenziare programma filiere (2) (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Adnkronos) – “La collaborazione con società fintech di rilievo internazionale, selezionate attraverso un approfondito processo di analisi, ci permette di ampliare costantemente i servizi finanziari digitali evoluti e quindi di offrire ai nostri clienti soluzioni sempre distintive e innovative”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Adnkronos) – “La collaborazione con società fintech di rilievo internazionale, selezionate attraverso un approfondito processo di analisi, ci permette di ampliare costantemente i servizi finanziari digitali evoluti e quindi di offrire ai nostri clienti soluzioni sempre distintive e innovative”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

__trustmexx : @_formaldeide Sono assolutamente d'accordo con il tuo discorso, però è anche vero che esiste l'ansia funzionale, ov… - MarcoSapienza99 : RT @TIMnewsroom: TIM sigla un accordo con @Eutelsat_SA per portare la connettività nelle zone più remote del Paese L’intesa consentirà di a… - Carmela_oltre : RT @michelegiorgio2: LIBIA Il Forum di Tunisi è un mezzo flop: accordo per il controllo congiunto dei giacimenti petroliferi ma nessuna int… - cremaonline : Accordo #Cina #Ue. Dopo l'intesa su #Dop e #Igp, per Salini 'necessario tutelare la #manifattura' Clicca per i det… - TheLullaby : RT @intesasanpaolo: Intesa Sanpaolo potenzia il Programma #Filiere: grazie all'accordo con @kyribacorp le imprese clienti potranno accedere… -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa accordo Intesa Sanpaolo, accordo con Kyriba per offrire software di gestione liquidità in eccesso Il Messaggero Intesa Quadro tra UniMol e Comune di Campobasso: tra novità e opportunità importanti in termini di borse di studio

CAMPOBASSO – Domani, giovedì 19 novembre, alle ore 9.30, la conferenza di presentazione e la firma del Rettore, prof. Luca Brunese e del Sindaco della Città di Campobasso, Avv. Roberto Gravina. La con ...

Intesa Sp: accordo con Kyriba per potenziare programma filiere

Condividi questo articolo:Milano, 18 nov. (Adnkronos) – Intesa Sanpaolo ha siglato con Kyriba, società fintech attiva nelle soluzioni di supply chain finance, un memorandum of understanding per metter ...

CAMPOBASSO – Domani, giovedì 19 novembre, alle ore 9.30, la conferenza di presentazione e la firma del Rettore, prof. Luca Brunese e del Sindaco della Città di Campobasso, Avv. Roberto Gravina. La con ...Condividi questo articolo:Milano, 18 nov. (Adnkronos) – Intesa Sanpaolo ha siglato con Kyriba, società fintech attiva nelle soluzioni di supply chain finance, un memorandum of understanding per metter ...