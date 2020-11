“Ilary Blasi? Mi rimbalza…”. Alfonso Signorini finalmente rompe il silenzio (Di mercoledì 18 novembre 2020) Alfonso Signorini sta conducendo alla grande questa quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip’ e i telespettatori non vedono l’ora che arrivi venerdì 20 novembre per rivederlo all’opera in una nuova puntata. Negli anni però si è discusso particolarmente del conduttore televisivo e della collega Ilary Blasi. In molti hanno riferito che tra i due non correrebbe buon sangue e addirittura c’è chi ha parlato di vera e propria antipatia, creatasi tra i due presentatori per un fatto in particolare. Il riferimento è ovviamente alla conduzione del reality show, che è stato assegnato al direttore del settimanale ‘Chi’, togliendolo quindi alla moglie dell’ex calciatore Francesco Totti. Ora però è stato proprio Signorini a rompere il silenzio e a fugare ogni dubbio sui loro rapporti. Nell’ultima ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020)sta conducendo alla grande questa quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip’ e i telespettatori non vedono l’ora che arrivi venerdì 20 novembre per rivederlo all’opera in una nuova puntata. Negli anni però si è discusso particolarmente del conduttore televisivo e della collega Ilary. In molti hanno riferito che tra i due non correrebbe buon sangue e addirittura c’è chi ha parlato di vera e propria antipatia, creatasi tra i due presentatori per un fatto in particolare. Il riferimento è ovviamente alla conduzione del reality show, che è stato assegnato al direttore del settimanale ‘Chi’, togliendolo quindi alla moglie dell’ex calciatore Francesco Totti. Ora però è stato propriore ile a fugare ogni dubbio sui loro rapporti. Nell’ultima ...

