I nuovi ecocompattatori al Tigre di Ancona e Pescarasono punti di riciclo CORIPET

(Di mercoledì 18 novembre 2020) (Milano 18 novembre 2020) - Milano 18 novembre 2020. A partire dal prossimo 19 novembre, presso il punto venditadel Gruppo Gabrielli, in via Sacripanti ade via Battisti, 207 a Pescara saranno operativi, in collaborazione con, gli eco-compattatori di ultima generazione per il recupero di PET alimentare. Il, consorzio volontario senza fini di lucro riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente tra produttori, converter e riciclatori di bottiglie in PET, ha creato un sistema innovativo finalizzato alla gestione diretta di bottiglie in PET per uso alimentare (acqua, latte, bibite, olio): l'obiettivo è il “bottle to bottle”, l'attivazione di una filiera italiana chiusa per ildel PET. Le bottiglie di plastica PET, immesse sul mercato dalle aziende produttrici consorziate, ...