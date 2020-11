Harry Syles e le polemiche sulla copertina di Vogue: ecco qual è l’unica cosa ‘degna di nota’ (Di mercoledì 18 novembre 2020) C’è chi grida allo scandalo, chi parla di gesto rivoluzionario e chi addirittura di momento storico. Ma davvero? Volete davvero dire che nel 2020 vedere un uomo, in questo caso il cantante Harry Styles, posare sulla copertina del numero di dicembre di Vogue America in giacca doppiopetto e abito lungo a balze (tutto firmato Gucci, of course), è qualcosa di fuori dall’ordinario? E allora, scusate, David Bowie sulla copertina dell’album The Man Who Sold the World, nel 1970? Quell’abito a mix and match di Michael Fish ha fatto la storia. Per non parlare poi di Renato Zero, un altro che negli anni Settanta ha davvero rivoluzionato il costume con i suoi mix di sessualità, identità e genere, un tabù per la società italiana dell’epoca. E ancora, vi ricordate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) C’è chi grida allo scandalo, chi parla di gesto rivoluzionario e chi addirittura di momento storico. Ma davvero? Volete davvero dire che nel 2020 vedere un uomo, in questo caso il cantanteStyles, posaredel numero di dicembre diAmerica in giacca doppiopetto e abito lungo a balze (tutto firmato Gucci, of course), èdi fuori dall’ordinario? E allora, scusate, David Bowiedell’album The Man Who Sold the World, nel 1970? Quell’abito a mix and match di Michael Fish ha fatto la storia. Per non parlare poi di Renato Zero, un altro che negli anni Settanta ha davvero rivoluzionato il costume con i suoi mix di sessualità, identità e genere, un tabù per la società italiana dell’epoca. E ancora, vi ricordate ...

harrysxsmile_ : RT @_K1LLMYM1ND: harry syles, l'uomo che ogni giorno combatte contro la mascolinità tossica, l'uomo che ogni giorno lotta per i diritti del… - Rebeccasignorin : RT @_K1LLMYM1ND: harry syles, l'uomo che ogni giorno combatte contro la mascolinità tossica, l'uomo che ogni giorno lotta per i diritti del… - xxtommowayxx : RT @_K1LLMYM1ND: harry syles, l'uomo che ogni giorno combatte contro la mascolinità tossica, l'uomo che ogni giorno lotta per i diritti del… - missiteveryday_ : RT @_K1LLMYM1ND: harry syles, l'uomo che ogni giorno combatte contro la mascolinità tossica, l'uomo che ogni giorno lotta per i diritti del… - YaraErrico : RT @_K1LLMYM1ND: harry syles, l'uomo che ogni giorno combatte contro la mascolinità tossica, l'uomo che ogni giorno lotta per i diritti del… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Syles Harry Syles e le polemiche sulla copertina di Vogue: ecco qual è l’unica cosa ‘degna di… Il Fatto Quotidiano Il 2020 nella moda: Harry Styles la celebrity più influente, le mascherine il capo più cercato, vintage nuovo lusso

Il 2020 non è stato un year in fashion comune. Ma si sa: il cambiamento è l’essenza stessa della moda. A decretare quali sono stati gli eventi che hanno plasmato ...

Harry Styles: è polemica per la sua copertina di Vogue, ma il web lo difende

Harry Styles Vogue US: la copertina che ha tanto successo quante critiche. Candace Owens, esponente del partito conservatore, ha commentato duramente lo stile del cantante britannico, suscitando l'ira ...

Il 2020 non è stato un year in fashion comune. Ma si sa: il cambiamento è l’essenza stessa della moda. A decretare quali sono stati gli eventi che hanno plasmato ...Harry Styles Vogue US: la copertina che ha tanto successo quante critiche. Candace Owens, esponente del partito conservatore, ha commentato duramente lo stile del cantante britannico, suscitando l'ira ...