Governo, vorrei il rimpastino ma non posso (Di mercoledì 18 novembre 2020) La conversazione suona più o meno così, virgola più, virgola meno. Dice l’uno, all’altro: “Conte deve capire che un riassetto di Governo non è contro di lui, ma aiuta anche lui ad andare avanti fino a fine legislatura. Se lo capisce, bene, altrimenti, approvata la manovra, liberi tutti. E dico che sono una banda di incapaci, buoni a nulla, e succeda quel che succeda”. L’altro concorda: “Un riassetto serve subito, già nelle prossime settimane, perché è chiaro che così non va. C’è un problema enorme di scollamento tra il Nazareno e il Pd di Governo e questo rende difficile il tema dell’indirizzo politico”. L’uno è Matteo Renzi. L’altro è Goffredo Bettini. Che hanno ricominciato sentirsi, con una certa frequenza, giocando anche di sponda nelle uscite pubbliche. Perché certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Iniziati ai tempi in cui il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) La conversazione suona più o meno così, virgola più, virgola meno. Dice l’uno, all’altro: “Conte deve capire che un riassetto dinon è contro di lui, ma aiuta anche lui ad andare avanti fino a fine legislatura. Se lo capisce, bene, altrimenti, approvata la manovra, liberi tutti. E dico che sono una banda di incapaci, buoni a nulla, e succeda quel che succeda”. L’altro concorda: “Un riassetto serve subito, già nelle prossime settimane, perché è chiaro che così non va. C’è un problema enorme di scollamento tra il Nazareno e il Pd die questo rende difficile il tema dell’indirizzo politico”. L’uno è Matteo Renzi. L’altro è Goffredo Bettini. Che hanno ricominciato sentirsi, con una certa frequenza, giocando anche di sponda nelle uscite pubbliche. Perché certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Iniziati ai tempi in cui il ...

