DIRETTA Bosnia-Italia, Nations League 2020-2021 LIVE: azzurri a caccia di una vittoria per le Final Four! (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 A disposizione per l'Italia: Meret, Sirigu, Bernardeschi, Calabria, D'Ambrosio, Di Lorenzo, Lasagna, Orsolini, Pessina, Romagnoli, Soriano, Tonali. 20.32 A disposizione per la Bosnia: Dizdarevic, Kacavenda, Danilovic, Hadzic, Kovacevic, Loncar, Milosevic, Nastic, Rahmanovic, Todorovic, Visca, Ziljkic. 20.29 L'Italia non perde da 21 gare consecutive ufficiali, l'ultima sconfitta risale al 2018, 1-0 subito in casa del Portogallo nella scorsa edizione di Uefa Nations League, da allora 16 vittorie e 5 pareggi. 20.26 Ieri sera Francia e Spagna hanno chiuso al primo posto rispettivamente nei gruppi 3 e 4, conquistando il pass per le Final Four, questa sera oltre al gruppo 1 (quello dell'Italia) ...

