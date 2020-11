Covid-19 e terapie intensive: in 17 regioni superata la soglia critica (Di mercoledì 18 novembre 2020) In tutta Italia, secondo i dati del bollettino di oggi della Protezione Civile, ci sono 3.670 pazienti con Covid-19 ricoverati in terapia intensiva, 58 in più rispetto al giorno precedente. Considerato che inizialmente era stato indicato come soglia di guardia il numero di 2300 ricoverati per Covid in terapia intensiva, si può affermare che questa soglia è stata superata e infatti è quanto viene confermato a livello regionale dai dati diffusi oggi dall’Agenas, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali. Sono ben 17 le regioni in cui la soglia critica del 30% delle terapie intensive occupate da pazienti Covid è stata superata. In base ai dati aggiornati al 17 novembre, il 42% dei posti ... Leggi su blogo (Di mercoledì 18 novembre 2020) In tutta Italia, secondo i dati del bollettino di oggi della Protezione Civile, ci sono 3.670 pazienti con-19 ricoverati in terapia intensiva, 58 in più rispetto al giorno precedente. Considerato che inizialmente era stato indicato comedi guardia il numero di 2300 ricoverati perin terapia intensiva, si può affermare che questaè statae infatti è quanto viene confermato a livello regionale dai dati diffusi oggi dall’Agenas, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali. Sono ben 17 lein cui ladel 30% delleoccupate da pazientiè stata. In base ai dati aggiornati al 17 novembre, il 42% dei posti ...

