Cosa sono gli inibitori delle Jak e come potrebbero aiutarci contro Covid-19 (Di mercoledì 18 novembre 2020) (foto: via Pixabay)Oltre alla corsa al vaccino, di cui diversi candidati sembrano essere quasi pronti e annunciati in arrivo nella prima parte del 2021, anche la ricerca di nuove terapie efficaci contro il nuovo coronavirus non si arresta. Oggi è il turno di un farmaco già approvato e somministrato da pazienti con artrite reumatoide che non rispondono o non tollerano gli altri antireumatici, che sembra apportare dei benefici nei casi di Covid-19 gravi, anche in persone con più di 70 anni. Il medicinale in questione è il baricitinib, un inibitore di alcuni enzimi, detti Jak (o Janus chinasi), coinvolti anche nel processo infiammatorio che si riscontra nei pazienti con il Covid. I risultati sono pubblicati su Science Advances. Lo studio preliminare Il baricitinib non è il primo farmaco ... Leggi su wired (Di mercoledì 18 novembre 2020) (foto: via Pixabay)Oltre alla corsa al vaccino, di cui diversi candidati sembrano essere quasi pronti e annunciati in arrivo nella prima parte del 2021, anche la ricerca di nuove terapie efficaciil nuovo coronavirus non si arresta. Oggi è il turno di un farmaco già approvato e somministrato da pazienti con artrite reumatoide che non rispondono o non tollerano gli altri antireumatici, che sembra apportare dei benefici nei casi di-19 gravi, anche in persone con più di 70 anni. Il medicinale in questione è il baricitinib, un inibitore di alcuni enzimi, detti Jak (o Janus chinasi), coinvolti anche nel processo infiammatorio che si riscontra nei pazienti con il. I risultatipubblicati su Science Advances. Lo studio preliminare Il baricitinib non è il primo farmaco ...

reportrai3 : Il parere su sagre e feste paesane: il Cts, chiede al presidente Solinas di vietarle. E cosa fa la regione? «Adott… - borghi_claudio : @boni_castellane Azzo... governo uno stato, ho il potere di veto sul bilancio UE e non me ne sono accorto. Grazie p… - lorepregliasco : Per ora i due vaccini più promettenti contro il COVID hanno una cosa in comune: sono entrambi di aziende americane ???? - biif : RT @Acidelius: Han incaricato qualche testa di cazzo di portare avanti la narrativa delle discoteche estive, per non farvi riflettere su un… - LucianoRomeo9 : RT @LaNotiziaTweet: .#Crisanti stende #Zaia. I tamponi fai-da-te sono una farsa. “Stiamo banalizzando una cosa serissima paragonandola a un… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sono Windows 10 20H2, un bug impedisce gli aggiornamenti 'in-place': cosa sono e come risolvere Hardware Upgrade Smart working, il diritto alla disconnessione

Anche lo smart worker ha diritto a tempi di riposo e all'interruzione dal collegamento con gli strumenti aziendali informatici. Ma come? Che norme ci sono?

"Forlì già super. E quando ci saremo tutti... Il Covid? Quei 18 giorni non passavano mai"

Landi ha trascinato i biancorossi in Supercoppa nonostante fosse appena guarito. "Nessuno ci abbatte, è merito di Dell’Agnello" ...

Anche lo smart worker ha diritto a tempi di riposo e all'interruzione dal collegamento con gli strumenti aziendali informatici. Ma come? Che norme ci sono?Landi ha trascinato i biancorossi in Supercoppa nonostante fosse appena guarito. "Nessuno ci abbatte, è merito di Dell’Agnello" ...