Coronavirus | a Lecce due bimbi nati da mamme positive tornano a casa

BARI – Sono tornati a casa, accolti fra le lacrime dei genitori che non vedevano l'ora di poterli coccolare. Sono due neonati, un maschietto e una femminuccia, venuti al mondo qualche giorno fa da mamme positive al coronavirus e che subito sono stati ricoverati nell'unità di Terapia intensiva dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. I piccoli, seppur negativi al virus, sono stati monitorati dai medici che hanno dato il via libera per le dimissioni. Ad accompagnarli sono stati i volontari della Croce rossa.

