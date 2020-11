Belgio-Danimarca 4-2 | partita fantastica che premia i Diavoli Rossi

FBiasin : #Belgio: #Kaminski positivo. #Danimarca: #Skov positivo. #Croazia: #Vida gioca 45' da positivo. Possono aver conta… - andreapezzoni87 : Anche il Belgio stacca il pass per la fase finale con il 4-2 sulla Danimarca! Partita firmata dalla doppietta di Ro… - sportface2016 : #NationsLeague - Gli highlits di #BelgioDanimarca, doppietta di #Lukaku - _LordJack : @StrowmanDr Ma perché Nando si sta guardando Belgio Danimarca - mnemocs : RT @fcin1908it: VIDEO / Belgio, Lukaku show: anticipa Kjaer e firma la doppietta contro la Danimarca - -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Danimarca

Gli highlights video e i gol di Belgio-Danimarca 4-2, gara valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Nations League 2020/2021. I diavoli rossi conquistano l’accesso alla Final ...Il Belgio, dopo essere stato ripreso sull’1-1 dalla Danimarca nel match valevole per l’ultimo turno del Gruppo 2 delle Lega A di Nations League 2020/2021, torna in vantaggio grazie al gol realizzato d ...