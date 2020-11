Autostrade, inchiesta barriere fono assorbenti: Castellucci non risponde al pm (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'ex amministratore delegato di Aspi e Atlantia Giovanni Castellucci non ha risposto nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip nell'inchiesta sulle barriere fono assorbenti pericolose. «Il mio assistito risponderà al pm quando potrà vedere le carte dell'inchiesta», ha detto l'avvocato Carlo Longari Leggi su firenzepost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si è avvalso della facoltà di nonre. L'ex amministratore delegato di Aspi e Atlantia Giovanninon ha risposto nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip nell'sullepericolose. «Il mio assistitorà al pm quando potrà vedere le carte dell'», ha detto l'avvocato Carlo Longari

