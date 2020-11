The Hateful Eight ha un forte legame con La cosa di Carpenter: ecco quale (Di martedì 17 novembre 2020) Qual è il legame tra The Hateful Eight, l'ottavo film di Quentin Tarantino, e l'horror La cosa di John Carpenter? Qual è il legame tra The Hateful Eight, l'ottavo film di Quentin Tarantino, e l'horror La cosa di John Carpenter? Ce ne sono diversi, a cominciare dalla somiglianza narrativa, interamente voluta da Tarantino che è un grande ammiratore del film di Carpenter: entrambi i lungometraggi parlano di persone costrette a rimanere sotto lo stesso tetto, con una tempesta di neve che impazza all'esterno, e senza potersi fidare gli uni degli altri. Tra i protagonisti, in entrambi i film, c'è Kurt Russell, che in tutti e due le storie costringe altre persone a consegnargli le ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 novembre 2020) Qual è iltra The, l'ottavo film di Quentin Tarantino, e l'horror Ladi John? Qual è iltra The, l'ottavo film di Quentin Tarantino, e l'horror Ladi John? Ce ne sono diversi, a cominciare dalla somiglianza narrativa, interamente voluta da Tarantino che è un grande ammiratore del film di: entrambi i lungometraggi parlano di persone costrette a rimanere sotto lo stesso tetto, con una tempesta di neve che impazza all'esterno, e senza potersi fidare gli uni degli altri. Tra i protagonisti, in entrambi i film, c'è Kurt Russell, che in tutti e due le storie costringe altre persone a consegnargli le ...

