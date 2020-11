Scarpe Lidl, web scatenato: ecco i meme più divertenti (Di martedì 17 novembre 2020) Non solo di tendenza, le Scarpe Lidl sono diventate anche un fenomeno virale sul web. E con la stessa velocità con cui sono andate a ruba , sui principali social network sono comparsi ... Leggi su quotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Non solo di tendenza, lesono diventate anche un fenomeno virale sul web. E con la stessa velocità con cui sono andate a ruba , sui principali social network sono comparsi ...

pietroraffa : L'assembramento e le risse. Per delle scarpe. Della #Lidl. La situazione è abbondantemente sfuggita di mano - Corriere : La folle corsa alle scarpe della Lidl: esaurite in tutta Italia in poche ore, tra code ... - AAtheMerciless : Io eviterei di fare ironia sulle scarpe e le ciabatte #Lidl se, come voi, portassi addosso certi tatuaggi. E mi fermo a quelli. - SbrizzaClaudio : RT @MarcoRizzoPC: La calca alla #Lidl, per acquistare improbabili scarpe e accessori di dubbio gusto, (al di là della crisi #Covid in corso… - Vivodisogniebas : RT @annidicera: Quando arrivano le scarpe alla #Lidl -