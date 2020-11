Reddito di cittadinanza: dieci denunciati dai carabinieri di Massafra Accusa: somme indebitamente percepite per 76350 euro complessivi (Di martedì 17 novembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I carabinieri del N.O.R. – Aliquota Operativa della Compagnia di Massafra, al termine di una serrata attività d’indagine, hanno deferito in s.l. 10 persone alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto per la violazione della l. 26/ 2019, norma che ha istituito il cosiddetto “Reddito di cittadinanza”. L’attività investigativa, tramite l’analisi incrociata di piu’ banche dati, ha permesso di appurare che la maggior parte dei soggetti percettori stava scontando una pena detentiva chiaramente incompatibile con il Reddito di cittadinanza, oppure non aveva comunicato all’ente erogatore I.N.P.S. variazioni obbligatorie, che avrebbero portato al ... Leggi su noinotizie (Di martedì 17 novembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idel N.O.R. – Aliquota Operativa della Compagnia di, al termine di una serrata attività d’indagine, hanno deferito in s.l. 10 persone alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto per la violazione della l. 26/ 2019, norma che ha istituito il cosiddetto “di”. L’attività investigativa, tramite l’analisi incrociata di piu’ banche dati, ha permesso di appurare che la maggior parte dei soggetti percettori stava scontando una pena detentiva chiaramente incompatibile con ildi, oppure non aveva comunicato all’ente erogatore I.N.P.S. variazioni obbligatorie, che avrebbero portato al ...

Mov5Stelle : Il #Redditodicittadinanza ha già aiutato oltre 120 mila persone in condizioni di disabilità. Eppure c’è chi si ost… - matteorenzi : Oggi tal Mimmo Parisi, professore del Mississippi e padre del reddito di cittadinanza, chiede in audizione parlamen… - fattoquotidiano : Quando si dice pessimo tempismo: proprio in queste settimane, con la recrudescenza del Covid, abbiamo pure quasi un… - autocostruttore : Presa la banda dei soldi falsi: sceglievano le vittime online Nei guai 5 persone di due famiglie sinti radicate in… - ticktockitalia : @raffaeleg50 personalmente ritengo perderanno i voti di tutti coloro che si son fatti agganciare dagli slogan di pr… -