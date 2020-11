'PS5 migliore e ha il Ray Tracing, Xbox Series X no'. Il confronto su Observer: System Redux (Di martedì 17 novembre 2020) Disponibile su PS5, Xbox Series X e PC, Observer: System Redux conferisce un restyling visivo e aggiunge nuovi contenuti e modifiche al gameplay alla versione originale.A quanto pare, secondo l'analisi del sito Gamespew, le due versioni next-gen non hanno le stesse caratteristiche grafiche. Secondo quanto riportato, Observer: System Redux su Xbox Series X ha immagini più nitide in 4K ma a scapito di framerate più fluido. La versione PS5 invece con la tecnologia ray-Tracing consente di ottenere riflessi notevolmente migliorati.Le immagini pubblicate dal sito mostrano a confronto le due versioni. Ci sono zone come ad esempio nel cortile in cui si possono vedere i riflessi ... Leggi su eurogamer (Di martedì 17 novembre 2020) Disponibile su PS5,X e PC,conferisce un restyling visivo e aggiunge nuovi contenuti e modifiche al gameplay alla versione originale.A quanto pare, secondo l'analisi del sito Gamespew, le due versioni next-gen non hanno le stesse caratteristiche grafiche. Secondo quanto riportato,suX ha immagini più nitide in 4K ma a scapito di framerate più fluido. La versione PS5 invece con la tecnologia ray-consente di ottenere riflessi notevolmente migliorati.Le immagini pubblicate dal sito mostrano ale due versioni. Ci sono zone come ad esempio nel cortile in cui si possono vedere i riflessi ...

Frances89387711 : @LikeUsual00 @spaziogames In realtà dovete capire che al 90% la potenza in più per questa gen verrà usata per il 4k… - videorecensione : Perché PS5 è MIGLIORE di Xbox Series X - Andrea_Z_741 : @MaCham91 @LucaBizzarri @CarloCalenda I veri gamer giocano su qualunque cosa possano giocare. In questo momento pen… - asbloodflows : Comunque vorrei dire che la Ele manco l'Xbox gli ha regalato, io al mio fida hi regalato la PS5 quindi sono migliore di lei ciao - DarioConti1984 : Assassin's Creed Valhalla: come gira su PS5 e Xbox Series X? Ecco la versione migliore -