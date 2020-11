Pandemia, muoiono marito e moglie in 4 giorni: contagiata anche la figlia (Di martedì 17 novembre 2020) Pandemia, a Bitonto, marito e moglie malati di Covid muoiono a distanza di 4 giorni. La figlia si ammala per portarli in ospedale Il virus colpisce con la morte anche nuclei familiari interi. E’ accaduto a Bitonto, provincia di Bari, dove una coppia, marito e moglie, 71 anni lui, 63 lei, sono entrambi morti per … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 17 novembre 2020), a Bitonto,malati di Covida distanza di 4. Lasi ammala per portarli in ospedale Il virus colpisce con la mortenuclei familiari interi. E’ accaduto a Bitonto, provincia di Bari, dove una coppia,, 71 anni lui, 63 lei, sono entrambi morti per … L'articolo proviene da YesLife.it.

PizUmbi : @vincenzocappai Al GOVERNO COLABRODO ed al PIDDÌ importa far arrivare In ITALIA, nonostante la PANDEMIA, più immigr… - AnnaPaolaZoe : RT @SardegnaG: #Salvini e Zoffili (Lega) cercano cambio agenda, e attaccano il governo dopo una rissa al centro di accoglienza di Monastir… - rosaroccaforte : RT @trincherov: @Gianmar26145917 Muoiono 500 persone al giorno per cancro, 650 per malattie circolatorie: ne ammazza più l’hamburger della… - Gianmar26145917 : RT @trincherov: @Gianmar26145917 Muoiono 500 persone al giorno per cancro, 650 per malattie circolatorie: ne ammazza più l’hamburger della… - MenegazziMarina : RT @trincherov: @PatriziaRametta Muoiono 500 persone al giorno per cancro, 650 per malattie circolatorie: ne ammazza più l’hamburger della… -

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia muoiono Pandemia, muoiono marito e moglie in 4 giorni: contagiata anche la figlia Yeslife Mattarella: pandemia Covid è sfida a ripensare cosa vogliamo essere, riprogettiamo Italia insieme

È un nuovo appello all'unità e alla responsabilità quello lanciato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo messaggio ai Comuni. Perché ben vengano le ...

Elezioni Usa e nuovi scenari tra pandemia e Grande Reset La conferenza del Primato Nazionale

Anche per questo giovedì alle ore 21 il Primato Nazionale ha organizzato una conferenza che sarà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook. La conferenza del Primato Nazionale (Di martedì 17 n ...

È un nuovo appello all'unità e alla responsabilità quello lanciato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo messaggio ai Comuni. Perché ben vengano le ...Anche per questo giovedì alle ore 21 il Primato Nazionale ha organizzato una conferenza che sarà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook. La conferenza del Primato Nazionale (Di martedì 17 n ...