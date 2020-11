Lombardia, 167 milioni di indennizzi per gli esclusi dal Dl ristori (Di martedì 17 novembre 2020) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha stanziato 167 milioni i per sostenere tutte le categorie del territorio. “Non lasciare indietro nessuno”. È questo l’obiettivo del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Per questo ha appena stanziato un pacchetto da 167 milioni di Euro da destinare alle categorie escluse dal Dl ristori, a sostegno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 17 novembre 2020) Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha stanziato 167i per sostenere tutte le categorie del territorio. “Non lasciare indietro nessuno”. È questo l’obiettivo del presidente della Regione, Attilio Fontana. Per questo ha appena stanziato un pacchetto da 167di Euro da destinare alle categorie escluse dal Dl, a sostegno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

