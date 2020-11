Inter, Kolarov positivo al Covid (Di martedì 17 novembre 2020) L’Inter è ancora alle prese con il Covid. A risultare contagiato, stavolta, è il difensore serbo Aleksander Kolarov. Ora dovrà restare in isolamento. Il nuovo caso di contagio arriva a pochi giorni dalla positività di Brozovic, prima vittima del caso Vida, che aveva giocato nella partita della Croazia contro la Turchia per quarantacinque minuti prima di scoprire fosse positivo ed esponendo al contagio mezza Serie A. Entrambi i giocatori erano nei giorni scorsi in ritiro con le proprie Nazionali. Ecco il comunicato del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica che Aleksander Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 novembre 2020) L’è ancora alle prese con il. A risultare contagiato, stavolta, è il difensore serbo Aleksander. Ora dovrà restare in isolamento. Il nuovo caso di contagio arriva a pochi giorni dalla positività di Brozovic, prima vittima del caso Vida, che aveva giocato nella partita della Croazia contro la Turchia per quarantacinque minuti prima di scoprire fosseed esponendo al contagio mezza Serie A. Entrambi i giocatori erano nei giorni scorsi in ritiro con le proprie Nazionali. Ecco il comunicato del club nerazzurro: “FCnazionale Milano comunica che Aleksanderè risultatoal tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente ...

