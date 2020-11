Covid, in Francia i casi di depressione sono raddoppiati in meno di un mese (Di martedì 17 novembre 2020) Gli effetti del Covid-19 sono vari e molteplici, purtroppo. Tra questi, rientra certamente il riflesso psicologico che una pandemia può generare nelle persone. Secondo , da fine settembre a inizio novembre, il numero di persone in Francia cadute in depressione ”è raddoppiato”. Come sostenuto dal direttore generale, Jerome Salomon, “dobbiamo essere tutti attenti alle conseguenze dell’epidemia sulla salute mentale della popolazione”. Un fenomeno, quello della depressione, che sembrerebbe “particolarmente marcato fra le persone con problemi economici o con antecedenti di disturbi psichiatrici. Possiamo tutti sentirci ansiosi ci sono delle indicazioni per prendere cura di sé, restare in contatto con il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 17 novembre 2020) Gli effetti del-19vari e molteplici, purtroppo. Tra questi, rientra certamente il riflesso psicologico che una pandemia può generare nelle persone. Secondo , da fine settembre a inizio novembre, il numero di persone incadute in”è raddoppiato”. Come sostenuto dal direttore generale, Jerome Salomon, “dobbiamo essere tutti attenti alle conseguenze dell’epidemia sulla salute mentale della popolazione”. Un feno, quello della, che sembrerebbe “particolarmente marcato fra le persone con problemi economici o con antecedenti di disturbi psichiatrici. Possiamo tutti sentirci ansiosi cidelle indicazioni per prendere cura di sé, restare in contatto con il ...

PARIGI, 17 NOV - "Il numero di persone in depressione è raddoppiato tra fine settembre ed inizio novembre": lo ha constatato Santé Publique France, secondo quanto annunciato in conferenza stampa quest ...

