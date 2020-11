Calabria, c’è l’accordo con Gino Strada: cosa farà il capo di Emergency (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si conclude, forse, la clamorosa questione del nuovo commissario alla Sanità della Calabria. Dopo le doppie dimissioni di Cotticelli 10 giorni fa e le più recenti di Zuccatelli e di Eugenio di Gaudio nella giornata di oggi, il Ministero è arrivato ad un accordo con il nome più caldo che circolava nei giorni scorsi. Gino Strada quindi è stato incaricato di gestire la sanità in Calabria: non è ancora chiaro se nel ruolo di commissario, ma lo stesso ha chiarito che sarà in campo assieme ad Emergency. L’annuncio di Gino Strada sulla Calabria Il percorso è stato molto tribolato: Gino Strada, il nome tanto caldeggiato dal Movimento 5 Stelle per ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si conclude, forse, la clamorosa questione del nuovo commissario alla Sanità della. Dopo le doppie dimissioni di Cotticelli 10 giorni fa e le più recenti di Zuccatelli e di Eugenio di Gaudio nella giornata di oggi, il Ministero è arrivato ad un accordo con il nome più caldo che circolava nei giorni scorsi.quindi è stato incaricato di gestire la sanità in: non è ancora chiaro se nel ruolo di commissario, ma lo stesso ha chiarito che sarà in campo assieme ad. L’annuncio disullaIl percorso è stato molto tribolato:, il nome tanto caldeggiato dal Movimento 5 Stelle per ...

g_falcomata : Da giorni ormai assistiamo ad una girandola di nomi sul #Commissario della #SanitaCalabrese. In tanti oggi fanno ir… - matteosalvinimi : #Salvini: Non c'è un calabrese, un primario, un rettore, per fare il commissario alla Sanità in Calabria? Invece di… - gaiatortora : Io fossi il Premier penserei molto bene alla Calabria. Molto. Non c'è fine al peggio. Dalla padella alla brace. Solidarietà ai calabresi. - cosedi_C : RT @Zziagenio78: Non so un cazzo di medicina e ora vivo nel terrore mi chiamino come prossimo Commissario della Sanità in Calabria - silvanhoe : RT @benq_antonio: Alla fine 'Gino dice SI' (sembra che hanno dovuto anche pregarlo) ?????.. la sanità PUBBLICA in #Calabria viene affidata a… -