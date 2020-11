Cagliari, infortunio per Lykogiannis. Sottil e Zappa impegnati con l’Under 21 (Di martedì 17 novembre 2020) Il Cagliari ha comunicato che Babis Lykogiannis si è infortunato durante gli allenamenti con la nazionale della Grecia. “Distrazione di primo grado al polpaccio sinistro” si legge nella nota del club, che spiega anche come il giocatore sia atteso in Sardegna nelle prossime ore quando sarà valutato dallo staff medico dei sardi. Intanto i rossoblu continuano a lavorare in attesa della trasferta di sabato in casa della Juventus. Non sono in gruppo Gabriele Zappa e Riccardo Sottil, chiamati da Nicolato in Under 21 dalla quale invece è tornato Andrea Carboni dopo lo stage con gli Azzurrini “B”. Paolo Farago’, Zito Luvumbo, Simone Pinna e Alessandro Tripaldelli hanno lavorato a parte, mentre nella giornata di domani è prevista una sola seduta di allenamento ... Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) Ilha comunicato che Babissi è infortunato durante gli allenamenti con la nazionale della Grecia. “Distrazione di primo grado al polpaccio sinistro” si legge nella nota del club, che spiega anche come il giocatore sia atteso in Sardegna nelle prossime ore quando sarà valutato dallo staff medico dei sardi. Intanto i rossoblu continuano a lavorare in attesa della trasferta di sabato in casa della Juventus. Non sono in gruppo Gabrielee Riccardo, chiamati da Nicolato in Under 21 dalla quale invece è tornato Andrea Carboni dopo lo stage con gli Azzurrini “B”. Paolo Farago’, Zito Luvumbo, Simone Pinna e Alessandro Tripaldelli hanno lavorato a parte, mentre nella giornata di domani è prevista una sola seduta di allenamento ...

