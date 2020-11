Stracult lo storico programma chiude. Incredibile decisione della Rai

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 16 novembre 2020) “” loIn onda su Rai 2 da più di vent’anni lunedì 23 novembre potrebbere i battenti, in maniera definitiva. Era ormai una vera e propria istituzione per gli appassionati di cinema. La trasmissione condotta da Marco Giusti, autore del format insieme ad Andrea Delogu e Fabrizio Biggio, promuove nuovi film B-movie e divulga novità in ambito cinematografico. Un vero e proprio punto fi riferimento per gli appasionati del genere. () Marco Giusti cosa ne pensa? “Non mi hanno chiesto nulla. E non mi hanno neanche parlato di ascolti. Che devo dire, se le cose si vogliono fare, si fanno: ma non mi sembra questo il caso”, ha spiegato Giusti, evidentemente in disaccordo con quanto deciso dalla seconda rete Rai. fa ...