"Phil Collins non si è lavato per un anno, puzzava così tanto": le rivelazioni dell'ex moglie Orianne Cevey (Di lunedì 16 novembre 2020) "Phil Collins non si è lavato per un anno, puzzava così tanto". Non usa mezzi termini Orianne Cevey per rivelare al mondo questo retroscena inedito sulla vita privata dell'ex marito, il cantautore ex leader dei Genesis. La coppia si è sposata nel 1999, ha avuto due figli e poi si è separata una prima volta nel 2006. Dopo un tentativo di riavvicinamento, ora sta nuovamente divorziando ma, tra beni contesi e accuse reciproche, è ancora molto lontana dal raggiungere un accordo. E così la donna ha deciso di fare qualche rivelazione al sempre ben informato sito americano Tmz: "Per tutto l'anno scorso non si è mai lavato i denti né fatto una doccia, emanava un odore ...

