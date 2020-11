“Lockdown nazionale? Noi non ci fermeremo” La Serie A punta i piedi | il Covid non fermerà di nuovo il calcio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 novembre 2020) “Unlockdown? Se dovesse verificarsi il campionato diA non si fermerà e andrà avanti, non vedo motivo per interromperlo”. Così Paolo Dal Pino è stato a dir poco perentorio sui possibili intoppi che il campionato dipotrebbe trovare sulla propria strada: il presidente della lega ha intenzione di arrivare fino in fondo indipendentemente dalla situazione epidemiologica e dalle misure restrittive in vigore nel paese, dato che ormai le squadre è come se vivessero in una sorta di bolla per cercare di non incappare nel coronavirus. Intanto però laA ha una richiesta ben precisa per il governo, dato che non è esente dalla crisi globale scatenata dalla pandemia: “Abbiamo perso circa 600 milioni di euro ...