Justice League: il Joker di Jared Leto non faceva parte della storia originale (Di lunedì 16 novembre 2020) Zack Snyder ha rivelato di non aver mai avuto intenzione di inserire il Joker di Jared Leto nella versione originale di Justice League prima d'ora. La decisione di Zack Snyder di inserire il Joker di Jared Leto nella sua nuova versione di Zack Snyder's Justice League è stata presa di recente, visto che il personaggio non faceva parte della storia originale concepita per il cinecomic prima della sua uscita di scena. Jared Leto è entrato a far parte del DC Universe quando David Ayer gli ha affidato il ruolo del Joker in ...

