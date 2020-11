F.1, basta ai Gp noiosi: la pioggia artificiale renderebbe la gara spettacolare (Di domenica 15 novembre 2020) Lo spettacolare Gp di Formula 1 di oggi sulla pista bagnata turca riporta in auge una vecchia proposta: far correre le monoposto ma prima del semaforo verde bagnare l’asfalto. Il primo a proporre questa idea è stato Bernie Ecclestone. In un'intervista al sito della F.1 l’allora patron del Circus iridato ha parlato della spettacolarità delle gare, ed ha suggerito di bagnare artificialmente i tracciati. "Un po' di pioggia artificiale durante la gara per vivacizzare la situazione - ha detto Ecclestone - guardate come sono adesso le gare. I sorpassi sono quasi impossibili perché sull'asfalto asciutto c'è solo una traiettoria gommata che consente di raggiungere la massima velocità. Quando la pista è bagnata, il quadro cambia. Abbiamo avuto le corse più ... Leggi su itasportpress (Di domenica 15 novembre 2020) LoGp di Formula 1 di oggi sulla pista bagnata turca riporta in auge una vecchia proposta: far correre le monoposto ma prima del semaforo verde bagnare l’asfalto. Il primo a proporre questa idea è stato Bernie Ecclestone. In un'intervista al sito della F.1 l’allora patron del Circus iridato ha parlato della spettacolarità delle gare, ed ha suggerito di bagnare artificialmente i tracciati. "Un po' didurante laper vivacizzare la situazione - ha detto Ecclestone - guardate come sono adesso le gare. I sorpassi sono quasi impossibili perché sull'asfalto asciutto c'è solo una traiettoria gommata che consente di raggiungere la massima velocità. Quando la pista è bagnata, il quadro cambia. Abbiamo avuto le corse più ...

Lo spettacolare Gp di Formula 1 di oggi sulla pista bagnata turca riporta in auge una vecchia proposta: far correre le monoposto ma prima del semaforo verde bagnare l'asfalto. Il primo a proporre ques ...

