Il City prepara un pre-contratto per Messi per gennaio

Il nome di Leo Messi torna a circolare sulla stampa britannica: l'edizione odierna di The Telegraph assicura che il Manchester City sta preparando un nuovo assalto al fuoriclasse argentino, mettendo a punto un pre-contratto da sottoporgli prima della riapertura del mercato a gennaio 2021. Secondo il giornale, il club inglese starebbe provando nuovamente a ingaggiare …

