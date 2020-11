I primi furbetti dei buoni-spesa Covid

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 3 novembre 2020) Massimo Malpica False dichiarazioni per ottenere l'aiuto. Tredici denunce nel Reggino Fatto l'aiuto, trovato il furbetto. Anzi, i. Anche gli aiuti per i più bisognosi colpiti dall'epidemia di Coronavirus finiscono nelle tasche di chi non ne avrebbe diritto. E siccome non bastavano gli onorevolidel bonusda 600 euro (per non contare gli altri 2000 «eletti» che ne avevano approfittato), ecco che pure idestinati a chi vive sotto la soglia dei 700 euro di reddito mensile finiscono al centro delle mire dei soliti ignobili, un plotoncino di 99 persone finite denunciate in due diverse tranche, con i carabinieri del comando di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, a vestire i panni di Robin Hood e a sottrarre il maltolto agli ultimi ...