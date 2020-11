CorSport: senza Ronaldo sono venuti a galla tutti i problemi della Juve (Di martedì 3 novembre 2020) Avere o non avere a disposizione Cristiano Ronaldo non è la stessa cosa, scrive il Corriere dello Sport. Lo dimostrano i risultati. “senza Ronaldo tutti i problemi della Juve sono venuti a galla in maniera impietosa. Un cantiere aperto che in campionato ha limitato i danni e in Champions non dovrebbe correre rischi pur dovendo inseguire il Barcellona. senza CR7 la Juve si è scoperta troppo fragile complessivamente. Guardando il campo, è stata troppo leggera negli ultimi trenta metri: tanti gli attaccanti o comunque i giocatori dalle spiccate doti offensive di volta in volta schierati da Andrea Pirlo, eppure a vedere la porta c’era il solo Alvaro Morata ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 novembre 2020) Avere o non avere a disposizione Cristianonon è la stessa cosa, scrive il Corriere dello Sport. Lo dimostrano i risultati. “in maniera impietosa. Un cantiere aperto che in campionato ha limitato i danni e in Champions non dovrebbe correre rischi pur dovendo inseguire il Barcellona.CR7 lasi è scoperta troppo fragile complessivamente. Guardando il campo, è stata troppo leggera negli ultimi trenta metri: tanti gli attaccanti o comunque i giocatori dalle spiccate doti offensive di volta in volta schierati da Andrea Pirlo, eppure a vedere la porta c’era il solo Alvaro Morata ...

"CR7 nasconde i problemi Juve", titola a pagina 8 il Corriere dello Sport. Torna e la squadra ritrova la vittoria. Tipico del fuoriclasse. Cristiano riporta i gol che fanno dimenticare ...

Su Corsport: Inter, è una Finale. Champions, nerazzurri a Madrid senza Lukaku: serve un’ impresa (21). La sfida al Real può essere decisiva. Conte: ...

