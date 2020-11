Attacco terroristico a Vienna: 4 morti, 17 feriti. Video Shock del killer in azione (Di martedì 3 novembre 2020) Quattro morti e diciassette feriti, di cui sette in modo grave. Questo il bilancio dell’attentato avvenuto ieri a Vienna. Ucciso anche uno degli attentatori, mentre gli altri sono ancora in fuga. Il ministro Karl Nehammer ha detto che si trattava di un “radicalizzato” e “simpatizzante dell’ISIS“. Ha poi aggiunto: “Abbiamo subito un Attacco da un terrorista islamico. Era armato con una cintura esplosiva, austriaco, e aveva con sé una borsa con munizioni. È stato ucciso dalla polizia”. Il primo Attacco è avvenuto nella Seitenstettengasse, una delle vie principali, davanti ad una delle sinagoghe più importanti di Vienna. Nel 1981, davanti alla stessa sinagoga, venne compiuto un attentato in cui persero la ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 3 novembre 2020) Quattroe diciassette, di cui sette in modo grave. Questo il bilancio dell’attentato avvenuto ieri a. Ucciso anche uno degli attentatori, mentre gli altri sono ancora in fuga. Il ministro Karl Nehammer ha detto che si trattava di un “radicalizzato” e “simpatizzante dell’ISIS“. Ha poi aggiunto: “Abbiamo subito unda un terrorista islamico. Era armato con una cintura esplosiva, austriaco, e aveva con sé una borsa con munizioni. È stato ucciso dalla polizia”. Il primoè avvenuto nella Seitenstettengasse, una delle vie principali, davanti ad una delle sinagoghe più importanti di. Nel 1981, davanti alla stessa sinagoga, venne compiuto un attentato in cui persero la ...

