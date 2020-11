White Bird: Marc Forster dirigerà un sequel spirituale di “Wonder” (Di lunedì 2 novembre 2020) Il regista Marc Forster dirigerà White Bird: A Wonder Story, un film ambientato nello stesso universo del film campione d’incassi Wonder del 2017 interpretato da Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson e basato sul romanzo omonimo del 2012 di R. J. Palacio. “White Bird” è basato sull’omonima graphic novel di R.J. Palacio, l’autore di Wonder, che segue Julian Albans, un bullo di 11 anni sospeso dalla scuola Beecher Prep che riceve la visita di sua nonna da Parigi. Il ragazzo viene trasformato dalla sua straordinaria storia di compassione e coraggio mentre descrive come la sua vita da favola prima della guerra cambiò bruscamente quando i nazisti occuparono la Francia, e il compagno di classe emarginato che una volta aveva evitato ... Leggi su cineblog (Di lunedì 2 novembre 2020) Il registadirigerà: A Wonder Story, un film ambientato nello stesso universo del film campione d’incassi Wonder del 2017 interpretato da Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson e basato sul romanzo omonimo del 2012 di R. J. Palacio. “” è basato sull’omonima graphic novel di R.J. Palacio, l’autore di Wonder, che segue Julian Albans, un bullo di 11 anni sospeso dalla scuola Beecher Prep che riceve la visita di sua nonna da Parigi. Il ragazzo viene trasformato dalla sua straordinaria storia di compassione e coraggio mentre descrive come la sua vita da favola prima della guerra cambiò bruscamente quando i nazisti occuparono la Francia, e il compagno di classe emarginato che una volta aveva evitato ...

zazoomblog : White Bird: Marc Forster dirigerà un sequel spirituale di “Wonder” - #White #Bird: #Forster #dirigerà - Ash71Pietro : White Bird: Marc Forster dirigerà un sequel spirituale di “Wonder” - Ecodelcinema : - Voto10 : White Bird: A Wonder Story: Marc Forster sarà il regista - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: La #Lionsgate ha ingaggiato #MarcForster per dirigere un nuovo film basato sulla graphic novel #WhiteBird di #RJPalacio,… -

Ultime Notizie dalla rete : White Bird White Bird: Marc Forster alla regia del film dall'autrice di Wonder ScreenWEEK - Cinema e Serie TV White Bird: Marc Forster dirigerà un sequel spirituale di “Wonder”

Il regista Marc Forster dirigerà White Bird: A Wonder Story, un film ambientato nello stesso universo del film campione d’incassi Wonder del 2017 interpretato da Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen ...

White Bird: A Wonder Story: Marc Forster sarà il regista

Lo scorso anno la Lionsgate aveva acquistato i diritti di White Bird: A Wonder Story, il fumetto di R.J. Palacio. Ed ora il progetto che porterà alla realizzazione della pellicola è partito con Marc ...

Il regista Marc Forster dirigerà White Bird: A Wonder Story, un film ambientato nello stesso universo del film campione d’incassi Wonder del 2017 interpretato da Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen ...Lo scorso anno la Lionsgate aveva acquistato i diritti di White Bird: A Wonder Story, il fumetto di R.J. Palacio. Ed ora il progetto che porterà alla realizzazione della pellicola è partito con Marc ...