Uomo va in giro con una testa mozzata: non è uno scherzo di Halloween… (Di lunedì 2 novembre 2020) Un Uomo è stato sorpreso in strada con una busta di plastica contente una testa. Per i passanti sembrava uno scherzo di Halloween, ed invece… Sembra la scena di un film horror ed invece è la cruda e inquietante realtà. A Huelva in Spagna un Uomo è uscito in strada con una busta di platica al cui interno c'era la testa mozzata di un'altra persona. In preda alla follia ha iniziato ad urlare: "Ho una testa, ho una testa". I passanti che mai avrebbero potuto immaginare una cosa del genere hanno pensato che si trattasse di uno scherzo di Hallowen, seppur di pessimo gusto. Poco dopo il protagonista della vicenda ha gettato il sacco dentro un cassonetto della ...

