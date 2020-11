Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 2 novembre: Valentina dice addio al programma (Di lunedì 2 novembre 2020) Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e presentato da Maria De Filippi. Il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà la possibilità di vedere un altro episodio, il primo settimanale, dedicato al Trono over e classifico assieme. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutte gli spoiler dettagliati forniti dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over: ennesimo scontro tra Aurora e Gianni Sperti Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano che Poi il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere la nuova diatriba tra Aurora e Gianni ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 2 novembre 2020) Primo appuntamento settimanale diInizia una nuova settimana dizione di, il seguitissimo dating show ideato e presentato da Maria De Filippi. Il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà la possibilità di vedere un altro episodio, il primo settimanale, dedicato al Trono over e classifico assieme. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutte gli spoiler dettagliati forniti dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over: ennesimo scontro tra Aurora e Gianni Sperti Gli spoiler dell’appuntamento odierno di, rivelano che Poi il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere la nuova diatriba tra Aurora e Gianni ...

